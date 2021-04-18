الجامعة العربية تحذر من خطورة أوضاع الفلسطينيين فى معتقلات الاحتلال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حذرت جامعة الدول العربية اليوم الاحد من خطورة الاوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين مع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها في المعتقلات الاسرائيلية.

وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة سعيد ابو علي في بيان بمناسبة ذكرى (يوم الأسير الفلسطيني) ان "الاحوال الصحية والنفسية للاسري الفلسطينيين تزداد ترديا بسبب الانتهاكات العنصرية وعدم توفير الظروف الصحية الملائمة لهم داخل المعتقلات وأدوات الحماية الضرورية لمنع تفشي فيروس كورونا".

واضاف ان اعداد المصابين بين الأسرى التي سجلت من مارس 2020 وحتى مارس 2021 بلغت نحو 367 اصابة.

وجدد تضامن الجامعة ودعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته وأسراه الأبطال ايمانا بعدالة قضيتهم وارادتهم القوية وحقهم المشروع في الصمود في مواجهة آلة القمع والتعذيب لسلطات الاحتلال.

وشدد في السياق ذاته على ضرورة التحرك الدولي العاجل والضاغط لاجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي بتوفير الحماية اللازمة لهم وضرورة الافراج الفوري عنهم في ظل هذه الظروف الصعبة الا وهي الانتشار السريع والواسع لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الذي يهدد حياتهم.

ووجهت جامعة الدولة العربية تحية اجلال واكبار الى نضال وتضحيات وصمود الأسرى الأبطال القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.