شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الدول العربية تحذر من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون بمن فيهم المرضى والنساء والأطفال، في ظل مواصلة سُلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها.



وذكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن الأحوال الصحية والنفسية للأسرى تزداد تردياً بسبب ممارسات سُلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات العنصرية بحقهم، في تجاهل تام لتحذيرات المنظمات الدولية المعنية، وعدم توفير الظروف الصحية الملائمة لهم داخل المعتقلات وأدوات الحماية الضرورية لمنع تفشي فيروس كورونا.