بيان عاجل من السكك الحديد بمصر بشأن حادث قطار "القاهرة - المنصورة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه اثناء مرور قطار949/ 3209 سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره وفي تمام الساعة 13:54 سقطت عدد 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف على أسباب الحادث.



وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إلى موقع حادث انقلاب قطار "القاهرة - المنصورة" عند مدخل مدينة بنها للوقوف على مستجدات الحادث والاطمئنان على حالة الضحايا.

وانتقل فريق من "النيابة العامة" قبل قليل، لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية وفق صحف مصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.