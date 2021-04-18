33 حالة وفاة و6188 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 14 ألفاً و981 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 6188 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 977 ألفاً و175 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 6814 شخصاً ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 856 ألفاً و532 حالة.

وأوضح التقرير أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 37 ألفاً و561 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 8 ملايين و805 ألفا و.486

وبحسب التقرير، فإن المستشفيات والمراكز الطبية تمكنت اليوم من تطعيم 10 آلاف و308 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا ليصل العدد الكلي للذين تم تطعيمهم إلى 225 ألفاَ و993 شخصاً.