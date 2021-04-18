شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يهنئون رئيس زيمبابوي بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى فخامة ايمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ايمرسون منانغاغوا.