شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية : 13 حالة وفاة و916 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6823.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 916 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 404 ألاف و970 .

كما لفتت إلى تسجيل 907 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 388 ألفا و702.