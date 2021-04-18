شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية»: الحوثي ينهب النفط ..ويفاقم الأزمة الإنسانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بنهب كميات كبيرة من المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء دون الاكتراث لحاجات المواطنين، وقال إن نحو 276503 أطنان مترية من الوقود تدفقت إلى اليمن خلال النصف الأول من أبريل الجاري، منها 70% نُقلت براً لمناطق الحوثي الذي يصر على استمرار أزمة المحروقات المفتعلة.

ولفت المجلس في بيان له اليوم (الأحد) إلى أن 12 ألف طن متري تتدفق يومياً إلى مناطق الحوثي، مبيناً أن 56856 طناً مترياً من المشتقات تم توريدها إلى الموانئ في المناطق المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها بسهولة ودون أي مشاكل أو عوائق أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة.

وأوضح أن المليشيا تفرض زيادة في أسعار المحروقات بلغت في النصف الأول من أبريل نسبة 150%، مضيفاً أنه على الرغم من تدفق الوقود بكميات تجاوزت الاحتياج المدني يصر الحوثيون على تعزيز السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها.

وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أزمة مشتقات نفطية خانقة في ظل انتشار الأسواق السوداء التي تبيع بأسعار باهظة الثمن وهو ما انعكس بشكل سلبي على معيشة الكثير من الأسر التي تواجه مجاعة حقيقية.