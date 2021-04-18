شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: انقلاب قطار وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كارثة جديدة شهدتها محافظة القليوبية القريبة من العاصمة المصرية القاهرة، اليوم (الأحد)، سقط على إثرها ضحايا جدد بين قتيل وجريح في حادثة انقلاب قطار. ودفعت هيئة الإسعاف بـ20 سيارة لنقل مصابي الحادثة التي وقعت قبل محطة سكة حديد طوخ.

وقال وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، إن قطار طوخ انقلبت عدد من عرباته بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية والذي حمل رقم 494 القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.

وأظهر فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية عدداً من عربات القطار منقلبة، فيما يقوم عدد من المواطنين بالنزول من القطارات وسط احتشاد كبير حول القطار.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان،،إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب عربتين من القطار رقم 949 خط «القاهرة - المنصورة»، الذي وقع في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأضاف أنه تم خروج إحدى عربات قطار رقم 949 خط «القاهرة - المنصورة» عن مسارها على القضبان، والمكون من عربات مميزة وأخرى مكيفة، أثناء مروره من خلال نطاق محطة بنها، منوهاً بأنه جارٍ حصر بيانات الحادثة، وإرسال أوناش لرفع العربات.