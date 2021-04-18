فيديو.. أحد الناجين في قطار طوخ: "مش مصدق إني لسة عايش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علاء ومحمد النادي:

قال أحد الناجين من حادث انقلاب 5 عربات في قطار بالقليوبية، إن حالة من الفزع انتابت جميع الركاب فور وقوع الحادث.

"كنتت نايم ومش مصدق نفسي إني عايش"، بهذه الكلمات وصف أحد الناجيين من الحادث، خلال حديثه ل"الخليج 365"، حالة الخوف الشديد التي سيطرت على ركاب القطار، موضحًا أنه يعمل بائع ملابس، واستيقظ على أصوات صراخ الركاب.

كانت محافظة القليوبية، أعلنت في بيان لها اليوم الأحد، خروج 8 عربات قطار عن القضبان عند كفر الحصة بمدينة بنها. ما أسفر عن إصابة 97 مواطنًا بحسب بيان لوزارة الصحة، التي أعلنت الدفع بـ 58 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

دفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليويبة، اليوم الأحد، بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى قرية سندنهور موقع انقلاب عربة قطار رقم 949 القاهرة المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ.

توجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع انقلاب القطار لتفقده، كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وذكرت النيابة في بيان مقتضب لها، أنه من المُقرر بدء اتخاذ إجراءات التحقيق.