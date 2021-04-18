وكيل صحة الشرقية لـ"الخليج 365": "طوارئ بسبب قطار طوخ" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات المحافظة، وخاصة المستشفيات القريبة من محافظة القليوبية،؛ وذلك تحسبا لاستقبال أي مصابين من حادث قطار بنها.

وتوجه وكيل الوزارة، إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة تنفيذ رفع درجة الاستعداد، وجاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات مصابة، بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة، ومديرية الصحة بالقليوبية، علما بأن فرع إسعاف الشرقية قام بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف للمشاركة في نقل الحالات المصابة في حالة الاحتياج، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة.

وأكد مسعود، أنه تم الدفع بفرق الانتشار السريع من ديوان مديرية الشئون الصحية، للتحرك للمستشفيات القريبة من القليوبية، ومنها منيا القمح، والسعديين، ومشتول السوق، والزوامل، وبلبيس المركزية للمشاركة في تقديم الخدمة في حالة الاحتياج لهم.