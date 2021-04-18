20 صورة من موقع انقلاب 5 عربات في قطار طوخ بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

ينشر موقع الخليج 365 20 صورة ترصد حادث انقلاب 5 عربات بالقرب من محطة قطارات طوخ في محافظة القليوبية ظهر اليوم الاحد.

وكانت محافظة القليوبية، أعلنت في بيان لها اليوم الأحد، خروج 8 عربات قطار عن القضبان عند كفر الحصة بمدينة بنها. ما أسفر عن إصابة 97 مواطنًا بحسب بيان لوزارة الصحة، التي أعلنت الدفع بـ 58 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

دفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليويبة، اليوم الأحد، بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى قرية سندنهور موقع انقلاب عربة قطار رقم 949 القاهرة المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ.

توجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع انقلاب القطار لتفقده، كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وذكرت النيابة في بيان مقتضب لها، أنه من المُقرر بدء اتخاذ إجراءات التحقيق.