قبلي وبحري.. 5 حوادث قطارات في 23 يوما- تسلسل زمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وقعت 5 حوادث للقطارات في نحو 23 يوما، وذلك منذ حادث تصادم قطارَي سوهاج الذي وقع الجمعة 26 مارس الماضي، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وقبل قليل، أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن خروج 8 عربات من قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وأسفر عن إصابة نحو 97 شخصًا حتى الآن، حسب بيان وزارة الصحة.

وينشر "الخليج 365" أبرز حوادث القطارات في أقل من شهر، في ما يلي:

26 مارس.. حادث قطاري سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، الجمعة 26 مارس الماضي، حادث تصادم قطارَي سكة حديد، بقرية الصوامع مركز طهطا؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا، وإصابة 165 آخرين.

وقالت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، حول أسباب وقوع الحادث: "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 صباحًا تجاوز قطار 2011 مكيف "أسوان/ القاهرة" سيمافور 709، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157، ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات".

2 أبريل.. قطار القاهرة- أسوان

حدثت واقعة انفصال 6 عربات من قطار النوم رقم 82 المتجه من القاهرة إلى محافظة أسوان، فجر اليوم الجمعة، عند قرية منقباد بمحافظة أسيوط، ولم يسفر عن أية إصابات، نتيجة حدوث كسر بالقاطرة التي تقطر العربات ببعضها خلال رحلة القطار.

15 أبريل.. خروج بوجي عربتين من على السكة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٣٣٩ ركاب القاهرة- بنها- الزقازيق- المنصورة، بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح، خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان، هذا وتعلن الهيئة خلوّ الخط الطالع وانتظام مسير القطارات عليه في الاتجاهين بسلامة وأمان، وتم الاستعانة بونش الزقازيق لرفع بوجي العربتين وإخلاء الخط.

كما تم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف على أسباب خروج بوجي العربتين من على السكة.

وأسفر الحادث عن إصابة نحو 15 شخصًا، حسب بيان وزارة الصحة.

17 أبريل.. انفصال عربتَي قطار الإسكندرية الأقصر

أنقذت العناية الإلهية ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى الأقصر من كارثة محققة، عقب انفصال عربتين من القطار بالقرب من محطة قطارات بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، بانفصال عربتين من القطار رقم 158 ركاب، القادم من الإسكندرية إلى الأقصر، بمدخل محطة قطارات المحافظة.

18 أبريل.. حادث قطار طوخ

وقوع حادث قطار بالقرب من محطة طوخ بالقليوبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة- المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.