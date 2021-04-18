تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي في نهاية تعاملات اليوم، بينما تراجع السعر في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك القاهرة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك العربي الإفريقي، والبركة، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.