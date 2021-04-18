"حاجتي كلها راحت".. ناجية من حادث قطار طوخ تروي التفاصيل - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود عجمي وأسامة علاء الدين:

قالت ناجية من حادث قطار القليوبية، في البث المباشر لموقع "الخليج 365" إنها استقلت القطار المميز رقم 949 وأن كل حاجتها التى كانت بداخل العربة راحت بعد خروج 8 عربات عن القضبان، مشيرة إلى أنها لم تدري بنفسها إلا وانقلاب عربات القطار وقيام الأهالى بمساعدتها وغيرها ووضعها على الرصيف".

دفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليويبة، اليوم الأحد، بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى قرية سندنهور موقع انقلاب عربة قطار رقم 949 القاهرة المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ.

وكانت محافظة القليوبية، أعلنت في بيان لها اليوم الأحد، خروج 8 عربات قطار عن القضبان عند كفر الحصة بمدينة بنها. ما أسفر عن إصابة 97 مواطنًا بحسب بيان لوزارة الصحة، التي أعلنت الدفع بـ 58 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

توجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع انقلاب القطار لتفقده، كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وذكرت النيابة في بيان مقتضب لها، أنه من المُقرر بدء اتخاذ إجراءات التحقيق.