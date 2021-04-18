وطنيا مخلصا لعمله وبلده.. مختار جمعة ينعى مساعد وزير الخارجية للشئون الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى السفير ياسر عاطف مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية والدينية.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له، الأحد، إن السفير ياسر عاطف رحمه الله، كان رجلًا وطنيًّا عظيمًا مخلصًا لعمله وبلده، ومشاركًا رئيسًا في تنظيم معظم مؤتمرات الأوقاف الدولية، وأدى دورًا متميزًا في نجاح المؤتمر الـ 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي عقد بالقاهرة مارس الماضي.

ودعا وزير الأوقاف، المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للسفير ياسر عاطف جزاء ما قدم في خدمة دينه ووطنه، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، وتوجه لآله وأسرته بخالص العزاء.