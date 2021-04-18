فيديو.. البحث عن ناجين في انقلاب 5 عربات بـ"قطار طوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عجمي وأسامة علاء الدين:

تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليويبة، اليوم الأحد، البحث عن ناجين في انقلاب عدد من عربات القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان بالقرب من محطة طوخ.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وكانت محافظة القليوبية أعلنت في بيان لها، اليوم الأحد، خروج 8 عربات قطار عن القضبان عند كفر الحصة بمدينة بنها، ما أسفر عن إصابة 97 مواطنًا بحسب بيان لوزارة الصحة، التي أعلنت الدفع بـ58 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

توجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع انقلاب القطار لتفقده، كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وذكرت النيابة في بيان مقتضب لها، أنه من المُقرر بدء اتخاذ إجراءات التحقيق.