ما مصير كنز "داعش" المكتشف تحت أنقاض مدينة الموصل

اسماعيل عبد الحي - تمكنت القوات العراقية من العثور على مبالغ مالية طائلة، مدفونة في أحد المنازل، بعد ثلاث سنوات على تحرير مدينة الموصل من سيطرة التنظيم الإرهابي.

وقالت محكمة استئناف نينوى، في بيان لها، إنه "تم العثور على مبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي، وعملات ذهبية وفضية، وسبائك ومقتنيات ذهبية في مدينة الموصل القديمة، أثناء القيام بأعمال إزالة أنقاض الدور المدمرة".

وأضاف البيان أن "الأموال والمواد المذكورة، كانت مخبأة ببراميل بلاستيكية ومدفونة بعمق حوالي 3 أمتار تحت الارض"، مشيراً إلى أن "تنظيم داعش كان يستخدم المبالغ لتمويل عملياته الإرهابية".

وتابع البيان أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى قرر التحفظ على المضبوطات تمهيدا لتسليمها إلى البنك المركزي العراقي".

ونشر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر" صورا للأموال والمقتنيات المضبوطة