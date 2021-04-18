مصر.. حادث قطار جديد وأنباء عن ضحايا ومصابين

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

للمرة الثالثة خلال شهر، شهدت مصر حادث انقلاب قطار جديد بخروجه عن القطبان في محافظة القليوبية شمال القاهرة، ما أسفر عن ضحايا ومصابين حسب شهود عيان.

وقال شهود عيان في منطقة الحادث بمنطقة طوخ بمحافظة القليوبية، إن قطار رقم 949 خط "القاهرة - المنصورة" انقلب بعد خروج عجلاته بعض العربات عن القطبان، مؤكدين وجود ضحايا ومصابين في الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى منطقة الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة في محافظة القليوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر بيانات الحادث والمتابعة.

وقالت مصادر بالهيئة السكك الحديد المصرية إن حركة قطارات البحري توقف تماما بعد الحادث الذي وقع في مدينة طوخ بالقليوبية، موضحة أن هناك تعليمات فورية صدرت من وزير النقل لسرعة المتابعة والتوقف على أسباب الحادث.

وأوضحت المصادر لـ "الاتحاد"، أن وزير النقل المصري كامل الوزير وعدد من القيادات الوزارة وأجهزة محافظة القليوبية في طريقهم إلى موقع الحادث للمتابعة، بالإضافة إلى تحرك عناصر من أجهزة الشرطة والنيابة للتحقيق في ملابسات الحادث.



وقالت وزارة النقل المصرية في بيان رسمي، إن القطار تحرك من القاهرة الساعة 1:20 وكان مخطط أن يصل المنصورة الساعه 5 مساء.