- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. خروج قطار عن القضبان في طوخ.. ووقوع إصابات والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021
كشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعه ٥ مساءً
كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث انقلاب قطار بين طوخ وبنها عند قرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.