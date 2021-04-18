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مصر.. خروج قطار عن القضبان في طوخ.. ووقوع إصابات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

كشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

 

القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعه ٥ مساءً

 

كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث انقلاب قطار بين طوخ وبنها عند قرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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