مصر.. خروج قطار عن القضبان في طوخ.. ووقوع إصابات

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

كشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ، وفقا لوسائل إعلام مصرية.



القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعه ٥ مساءً

كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث انقلاب قطار بين طوخ وبنها عند قرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.