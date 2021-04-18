34 وفاة و988 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا و2064 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضحت الوزارة - في التقرير اليومي حول فيروس كورونا - أنه تم تسجيل 11 وفاة في الضفة الغربية و 23 حالة وفاة في قطاع غزة،مشيرة إلى ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1٪ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9٪ ونسبة الوفيات 1.0٪ من مجمل الإصابات.