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34 وفاة و988 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا و2064 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأوضحت الوزارة - في التقرير اليومي حول فيروس كورونا - أنه تم تسجيل 11 وفاة في الضفة الغربية و 23 حالة وفاة في قطاع غزة،مشيرة إلى ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1٪ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9٪ ونسبة الوفيات 1.0٪ من مجمل الإصابات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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