شكرا لقرائتكم خبر عن هزتان أرضيتان في الكويت تزامناً مع زلزال إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الكويت إن هزتين بقوة 7ر2 و8ر2 ضربتا البلاد اليوم الأحد.

وأوضحت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، أن الهزتين وقعتا عند الساعة 53ر9 والساعة 03ر10 صباحًا، تزامنًا مع الزلزال الذي ضرب إقليم بوشهر الإيراني، الذي يبعد 250 كم عن مدينة الكويت.

وشعر سكان الكويت وجنوب العراق بهزة أرضية ناجمة عن زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظتي بوشهر وفارس جنوب إيران.

وأفاد التلفزيون الإيراني، الأحد، أن “هذا الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وضرب الحدود الإدارية بين محافظتي بوشهر وفارس جنوبي البلاد في الساعة 11:11:50 (التوقيت المحلي) من صباح اليوم الأحد”، مضيفاً أن ”الزلزال كان مركزه بندر غناوه بمدينة بوشهر“.

وأشار التلفزيون إلى أن ”الزلزال بلغ عمقه 10 كم وشعر به سكان محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية“، من دون تقديم المزيد من المعلومات عن حجم الخسائر والأضرار.