شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / مصر .. انقلاب عربتان من قطار وأنباء عن 103 مصاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاحد ، انقلاب قطار قادم من المنصورة بعد خروجه عن القطبان وأنباء عن سقوط عددً من المصابينواشارت المعاينة الأولية إلى خروج إحدى عربات قطار رقم 949 خط القاهرة - المنصورة والمكون من عربات مميزة وأخرى مكيفة وذلك أثناء مروره من خلال نطاق محطة بنها.

وأسفر الحادث عن توقف حركة القطارات، على خط « القاهرة- المنصورة»، فيما كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد عن تشكيل لجنة فنية مكونة من كبار المهندسين بالهيئة، وتوجهها إلى موقع الحادث .

وفي سياق متصل قال سمير عمر نائب مدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، إن القطار تسبب في سقوط مصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات ، وقالت مصادر ، أن الحادث أسفر عن 103 إصابة والوفيات لم تحدد حتى الآن

وكشفت مصادر مطلعة أن كامل الوزير، وزير النقل، توجه إلى موقع الحادث ، ولازال الحادث قيد المتابعة .