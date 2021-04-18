محطة بوشهر النووية الإيرانية تنفي وقوع أضرار من جراء الزلزال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت العلاقات العامة لمحطة بوشهر النووية جنوبي إيران أن الزلزال الذي وقع صباح اليوم الأحد وبلغت شدته 9ر5 درجات على مقياس ريختر لم يسفر عن أية أضرار في المحطة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن إدارة المحطة القول، في بيان، إن كافة الأقسام والأجهزة والمباني في محطة بوشهر سليمة تماما وتواصل نشاطها من دون أي خلل.

ولفت البيان إلى أن محطة بوشهر صمّمت وفقا للمعايير القياسية الدولية، وهي مقاومة لأقوى أنواع الزلازل في البلاد والمنطقة.

وضرب الزلزال ضواحي محافظتي بوشهر وفارس جنوب البلاد صباح اليوم.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران بأن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض وعلى بعد 28 كلم من مدينة کناوه، و 91 كلم من مدينة بوشهر مرکز محافظة بوشهر.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) فإن رجال الإنقاذ أفادوا بوقوع خمس إصابات. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.