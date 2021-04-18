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مصر.. خروج قطار عن القضبان في طوخ.. ووقوع إصابات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

 

القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعه ٥ مساءً

 

كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث انقلاب قطار بين طوخ وبنها عند قرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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