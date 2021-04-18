شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. خروج قطار عن القضبان في طوخ.. ووقوع إصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ، وفقا لوسائل إعلام مصرية.



القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعه ٥ مساءً

كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث انقلاب قطار بين طوخ وبنها عند قرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.