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34 وفاة و988 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا و2064 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - في التقرير اليومي حول فيروس كورونا - أنه تم تسجيل 11 وفاة في الضفة الغربية و 23 حالة وفاة في قطاع غزة،مشيرة إلى ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1٪ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9٪ ونسبة الوفيات 1.0٪ من مجمل الإصابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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