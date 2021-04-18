شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب متمردين من العاصمة.. واشنطن تطالب رعاياها بمغادرة تشاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طلبت الولايات المتحدة اليوم (الأحد) من موظفيها غير الضروريين في تشاد المغادرة مع اقتراب متمردين من العاصمة نجامينا، وبعد أن أظهرت نتائج أولية للانتخابات أن الرئيس إدريس ديبي في سبيله لتمديد حكمه المستمر منذ 3 عقود.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: «نظرا لاقترابهم المتزايد من نجامينا واحتمال نشوب أعمال عنف في المدينة، صدر الأمر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين بمغادرة تشاد عن طريق رحلات تجارية»، مشددة على مغادرة كل رعاياها تشاد، وعزت ذلك إلى تقدم قافلتين من مسلحي جبهة التغيير والوفاق المتمردة صوب العاصمة. وفرضت قوات الأمن التشادية إجراءات أمنية قوية، فيما أعلن الجيش تدمير قافلة للمتمردين شمالي إقليم كانم.

وكانت نتائج الانتخابات الجزئية أفادت بتقدم ديبي على الرغم من تزايد مؤشرات الاستياء من إدارته لثروة البلاد النفطية. واستولى ديبي على السلطة عام 1990 بعد تمرد مسلح.