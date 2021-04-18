شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين في اليونان مارست الاختطاف والتعذيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - أ ف ب

فككت الشرطة اليونانية شبكة لتهريب المهاجرين في شمال اليونان كانت تساعد المهاجرين على عبور الحدود، لكنها قامت كذلك باحتجاز رهينتين وتعذيبهما للحصول على فدية.

وفي العملية التي جرت السبت وأوردتها وكالة أنباء أثينا الأحد، ألقت الشرطة القبض على 13 أجنبياً تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاماً، بينهم شاب يبلغ من العمر 20 عاماً كان على ما يبدو رئيس المنظمة المسؤولة عن نقل المهاجرين إلى داخل اليونان، ثم إلى دول أخرى.

وقامت الشبكة بنقل 22 شخصاً عبر الحدود بين منتصف آذار/مارس ومنتصف نيسان/أبريل، وفق الشرطة.

كما عثرت الشرطة على مهاجرين اثنين، تبلغ أعمارهما 16 و 21 عاماً، مسجونين في كوخ، حيث طالب المهربون عائلتهما بدفع فدية.

وأكدت إحدى الرهينتين أن أحد سجانيها حاول اغتصابها، وأنهما تعرضا للتعذيب بشكل دوري.

وضبطت الشرطة في المكان، مكاوي كهربائية وعصي بكافة أنواعها، كانت تستخدم لتعذيب الرهائن، بالإضافة إلى هواتف خلوية وحاسوب والعديد من الأوراق الثبوتية لأشخاص مختلفين، وخمس مركبات كانت تستخدم لنقل المهاجرين.