رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى ويعلن موعد الملء الثاني لـ سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس.

وكتب أحمد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الملء التالي سيتم خلال الهطول الغزير للمطر في شهري يوليو وأغسطس"، مشيراً إلى أن هذا سيمنع حدوث فيضانات في السودان.

وزعم آبي أحمد أن إثيوبيا "بينما تعمل لتلبية احتياجاتها، فإنه لا نية لديها لإلحاق الضرر بدول المصب".

وأضاف أن "الأمطار الغزيرة العام الماضي ساعدت على إتمام الملء الأول للسد بنجاح، وفي الوقت نفسه حال السد بلا شك دون حدوث فيضانات عارمة في السودان".

يأتي هذا بعدما فشلت جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان.

واتهمت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.

وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية، تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.