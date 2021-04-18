النائب محمد تيسير مطر يوجه الشكر لفريق عمله بمكتب خدمة المواطنين: على قدر المسئولية

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القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أمين عام حزب إرادة جيل، الشكر لفريق عمله بمكتب خدمة المواطنين واصفا إياهم بـ"فريق على قدر المسئولية".

وقال "مطر" في رسالة شكر لفريق عمله، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":" فريق عمل مكتب خدمة المواطنين، فريقي اللي بفتخر بيهم، ومن أول يوم اشتغلنا فيه مع بعض قررنا إننا نساعد أهلنا بكل اللي نقدر عليه ونكون على قدر المسؤولية".

وأضاف :"مع كل شكوى أو طلب بنستقبله، بنكون قدام تحدي كبير وبنحاول نوصلها لكل الجهات اللي تقدر تتعاون معانا في حلها. وقدرنا الحمد لله خلال فترة بسيطة إننا نحل عدد كبير من الشكاوى ونقدم عدد كبير من الطلبات للجهات التنفيذية، بناء على طلباتكم واقتراحاتكم، ولسه مستمرين وسعداء بثقة أهالينا".

وأوضح "مطر" أن المكتب مفتوح لحضراتكم وبيرحب بيكم طول شهر رمضان، وهتكون مواعيدنا في مكتب دار السلام ومكتب جاردن سيتي من ٨ لـ ١١ مساءًا كل يوم ما عدا الجمعة. وتقدروا كمان تتواصلوا معانا تليفونيًا في نفس المواعيد على الأرقام دي:

من أي خط أرضي: 0227174040 ☎️

من أى جوال: 01033361686 ????

كمان تقدر تسجل شكوتك اونلاين من هنا:

https://forms.gle/fMATrWGKWsSAg6kK9



محمد تيسير مطر يوجه الشكر لفريق عمله