شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار ممثلى الهيئات البرلمانية لحزبى المؤتمر والشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أنه عملا بالمادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس، أخطر رئيس حزب المؤتمر باختيار النائب عمر مختار صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس.

كما أخطر رئيس حزب الشعب الجمهورى، باختيار النائب باهر أمين غازى ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس.

يذكر أن المادة 104من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على، " يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس".

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.