ليبيا / المجلس الرئاسي يرحّب بقرار مجلس الأمن الداعم للسلطات الإنتقاليّة

اسماعيل عبد الحي - رحّب المجلس الرئاسي الليبي أمس الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم للمجلس وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وقال المجلس الرئاسي في بيان "يشدد المجلس على ضرورة إحترام ودعم التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار".

وحث المجلس الرئاسي السلطات التشريعية في البلاد "على تهيئة كل السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، وإعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى إتفاق على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي".

كما طلب المجلس الرئاسي من حكومة الوحدة الوطنية العمل على تحسين الأداء الإقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كل السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس، قرارين بالإجماع بشأن ليبيا، يتعلق الأول بدعم التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في البلاد، ويقضي بإنشاء فريق مراقبين لمراقبة تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

المصدر: "بوابة الوسط"