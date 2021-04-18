طهران تطلب من الإنتربول توقيف المشتبه بضلوعه في هجوم نطنز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 02:02 مساءً - منذ 24 دقيقة

طلبت السلطات الإيرانية من الشرطة الدولية (الإنتربول) المساعدة في توقيف شخص يشتبه بضلوعه في تفجير طال منشأة ”نطنز“ لتخصيب اليورانيوم، وفق ما أفادت صحيفة محلية الأحد.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني نشر في تقرير السبت، صورة تعود لشخص قال إن اسمه رضا كريمي، موضحا أن وزارة الاستخبارات توصلت إلى أنه کان منفذ عملية تخريب طالت المنشأة في 11 نيسان، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وأوضح التلفزيون أن المشتبه به ”فر من البلاد قبل الحادث“، وأن ”الإجراءات القانونية لتوقيفه وإعادته إلى البلاد جارية حاليا“، دون تفاصيل إضافية.

وفي عددها الصادر الأحد، أوردت صحيفة ”كيهان“ المحافظة أن ”الأجهزة الاستخبارية والقضائية تسعى حاليا إلى توقيفه وإعادته إلى البلاد“.

وأضافت: ”هذا الشخص يبلغ من العمر 43 عاما وبعد تحديد هويته، تم اتخاذ الإجراءات الضرورية عبر الإنتربول من أجل توقيفه وإعادته“.

رضا كريمي

ولم يقدم التلفزيون الرسمي أو وسائل الإعلام الأخرى، أي تفاصيل إضافية بشأن المشتبه به. كما أن وزارة الاستخبارات لم تصدر بيانا رسميا عن هذه المسألة، وحتى ظهر الأحد بتوقيت طهران (07,30 ت غ)، كان البحث عن اسم رضا كريمي على الموقع الإلكتروني للإنتربول للأشخاص المطلوبين، لا يظهر أي نتيجة.

وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أكدت الإثنين، على لسان المتحدث باسمها بهروز كمالوندي، أن ”انفجارا صغيرا“ طال المنشأة الواقعة وسط البلاد، وطال ”مركز توزيع الكهرباء“، مضيفا أن الانفجار لم يؤد إلى إصابة أحد بجروح، وأنه في الإمكان ”إصلاح القطاعات المتضررة سريعا“.

وحمّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إسرائيل مسؤولية الاعتداء، ملمحا إلى أنه أدى إلى إلحاق أضرار بأجهزة طرد مركزي، وتعهدت إيران على لسان خطيب زاده بـ“الانتقام في الوقت والمكان“ المناسبين من هذا الهجوم، وذلك بحسب “ارم نيوز”.