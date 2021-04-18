آبي أحمد: الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب).



وكتب على حسابه الرسمي على موقع تويتر :"الملء التالي سيتم خلال الهطول الغزير للمطر في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)"، مشيرا إلى أن هذا سيمنع حدوث فيضانات في السودان.

وأكد أن "إثيوبيا، بينما تعمل لتلبية احتياجاتها، فإنه لا نية لديها لإلحاق الضرر بدول المصب".

وأضاف أن "الأمطار الغزيرة العام الماضي ساعدت على إتمام الملء الأول للسد بنجاح، وفي الوقت نفسه حال السد بلا شك دون حدوث فيضانات عارمة في السودان".

ويأتي هذا بعد فشل جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.

وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.