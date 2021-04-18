في 26 مايو المقبل.. مجلس الشعب السوري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من غدٍ الإثنين.



ودعا صباغ، خلال كلمته في الدورة الأولى من الجلسة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب، الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي في الأربعاء 28 أبريل/نيسان الجاري.

وأعلن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو/أيار المقبل، وموعد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو/أيار المقبل.

ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات.

وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو/حزيران 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.

وتنص المادة 88 من الدستور على ان الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.

ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج.

ويشترط دستور عام 2012 على الراغب بالترشح لرئاسة سوريا، الحصول على تأييد خطي من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

وتحدد الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور، أن يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة دون تحديد الأرض التي هو عليها، سواء كان في دول المهجر واللجوء، أو كان على الأراضي السورية.