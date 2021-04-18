التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة حوثية مفخخة

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن ، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا ‏الحوثية الإرهابية تجاه السعودية.



وأكد التحالف في بيان، أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح تحالف دعم الشرعية، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.