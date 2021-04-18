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التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة حوثية مفخخة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن ، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا ‏الحوثية الإرهابية تجاه .

 

وأكد التحالف في بيان، أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

 

وأوضح تحالف دعم الشرعية، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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