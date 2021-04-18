شكرا لقرائتكم خبر عن يضم محطة تعمل بالطاقة النووية.. زلزال يضرب إقليم بوشهر جنوب إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم بوشهر جنوب إيران.

وأفادت وكالة “رويترز” أن الزلزال ضرب منطقة بندر جناوه في إقليم بوشهر على عمق عشرة كيلومترات اليوم، مشيرةً إلى أن الإقليم يضم محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية تبعد نحو 100 كيلومتر من مركز الزلزال.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، خاصة في المحطة النووية الواقعة على ساحل الخليج العربي.