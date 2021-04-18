شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسي في لندن يشكو عدم التواصل مع وزير الخارجية البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكا السفير الروسي في لندن، اندريه كيلين، من قلة تواصل الحكومة البريطانية معه في ظل تنامي التوتر بين بلاده وبريطانيا.

وفي تصريحات محطة (بي بي سي) البريطانية، قال كيلين اليوم الأحد إن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، انتقد مؤخرا "سلوك روسيا الشرير"، وأضاف:" إذا كان دومينيك راب يعتقد فعلا أنه يرى أن روسيا تعرقل أو تدمر الديمقراطية، فأنا على استعداد للنقاش معه حول هذا الموضوع، لكنني لم أر الوزير راب منذ أكثر من عام".