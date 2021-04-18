شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم أن الرقم اليومي للإصابات تجاوز 500 لليوم السادس على التوالي. وارتفع بواقع 122 إصابة عما كان عليه الأحد الماضي، وهي الزيادة الـ18 على التوالي على أساس أسبوعي.

ويبلغ متوسط حالات الإصابة الجديدة لمدة سبعة أيام في طوكيو حتى اليوم 4ر586، أي بارتفاع نسبته 3ر25 %عما كان عليه قبل أسبوع.