انت الان تتابع خبر الحلفي تدعو الى انشاء مركز وطني خاص بالمفقودين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحلفي في بيان ورد للسومرية نيوز، سبق وان اشرنا أعداد كبيرة من المفقودين افرزتها الاوضاع التي مر بها العراق وبحاجة لانشاء مركز وطني يعنى بتوثيق شؤون المفقودين واعدادهم.

والهدف من ذلك لضمان حقوق الضحايا وجبر الضرر عن ذويهم، ومثلما اكدنا سابقا" فأن الغرض منه هو لتقديم العون لعوائل المفقودين الذين اختفوا رغما عن ارادتهم، والتأكد فيما اذا كان ناجين بينهم ويكون باشراف دولي ومحلي وبمعونة الجهات القضايا وباقي الجهات الاخرى المختصة.

