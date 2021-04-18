انت الان تتابع خبر بالصور: انقاذ 6 اشخاص وانتشال جثة في حادث مروري مروع ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، تمكن فرقها من انقاذ 6 اشخاص وانتشال جثة نتيجة اصطدام ثلاثة عجلات على طريق الدورة السريع قرب محطة اللؤلؤة جنوبي بغداد .