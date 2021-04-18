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انت الان تتابع خبر بالصور: انقاذ 6 اشخاص وانتشال جثة في حادث مروري مروع ببغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، تمكن فرقها من انقاذ 6 اشخاص وانتشال جثة نتيجة اصطدام ثلاثة عجلات على طريق الدورة السريع قرب محطة اللؤلؤة جنوبي بغداد .
وذكرت المديرية في بيان ان، "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية واخرجت الجثة من بين الحطام بعد قص المعدن ليتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية" .
يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة السرعة الزائدة وقلة الانتباه .