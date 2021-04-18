التخطيط: حسم ملف المستشفيات المتوقفة بجميع المحافظات

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الخليج 365" ان وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اكد خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الامر الديواني (٤٥) المُكلّفة، بإيجاد الحلول والمعالجات للمستشفيات المتوقفة، ان "انجاز هذه المستشفيات يمثل قضية وطنية ذات اولوية".واضاف البيان، ان اللجنة تمكنت لحد الان من معالجة ملفات نحو ٣٢ مستشفى، مختلفة السعات، وان هناك تسهيلات ستمنح للشركات التي حققت نسب انجاز جيدة.لافتا الى ان القطاع الصحي سيشهد تحسنا في مستوى الخدمات الصحية والطبية المُقدمة للمواطنين، في حال اكمال هذه المستشفيات.

وكشفت الوزارة، عن استمرار اللجنة في عملها لحين معالجة جميع المشاكل التي تواجه اكمال المستشفيات المتوقفة".

ولفتت الى أنه جرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة هاني العقابي، ووكيل وزارة التخطيط ازهار حسين صالح، مناقشة ملفات، مستشفيات النجف الاشرف، سعة ٤٠٠ سرير، ومستشفى في التاجي ببغداد، سعة ٥٠ سريرا، ومستشفى الدجيل بمحافظة صلاح الدين سعة ٥٠ سريرا ايضا، ومستشفى النهروان ببغداد، سعة ٢٠٠ سرير، فضلا عن عدد من القضايا الاخرى ذات الصلة، واتخذت اللجنة التوصيات والقرارات بشأنها



واشارت الوزارة الى ان "ممثلي الجهات ذات العلاقة، ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط، شاركوا في الاجتماع، كما ضيفت اللجنة ممثلي عدد من الشركات المنفذة.