حكومة الدبيبة تصالح بنغازي "المنسية" قريبا.. وهذا مصير المعترض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم الحكومة الليبية عقد اجتماع لها قريبا، في مدينة بنغازي شرقي البلاد، في إطار خطتها الهادفة لزيارة كل المدن.

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، سيعقد في مدينة بنغازي قريبًا، اجتماعًا لمجلس الوزراء هو الأول للحكومة في المدينة منذ تقلدها السلطة قبل شهر ونصف.

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أمر طبيعي



وحول إمكانية تعرض الحكومة لضغط لعقد اجتماع في بنغازي، أكد حمودة أن زيارة المدن الليبية "مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي"، مشيرًا إلى أن "الأمر لا يتطلب أي ضغط، "وهو أمر طبيعي ولا بد منه".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن الدبيبة أكد في كثير من المناسبات على ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع في كافة المدن.

واعتبر أن أي وزير لا يستطيع التحرك والذهاب إلى المناطق الليبية المختلفة "غير مرحب به أساسا بالحكومة".

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وفي مارس/آذار الماضي، منح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الدبيبة الذي كثّف من جولاته المحلية في معظم المدن الليبية التي غابت عنها مدينة بنغازي، ما أثار عددًا من التساؤلات، حسمتها الحكومة بإعلانها عن الزيارة المرتقبة.

وسلمت الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي برئاسة عبدالله الثني في 23 مارس/آذار الماضي، سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بحضور نائب رئيس الوزراء حسين القطراني ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء.

وأكد نائب رئيس الحكومة الليبية القطراني حينها أن مرحلة الانقسام انتهت، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لخدمة المواطنين كافة.