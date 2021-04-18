بريطانيا على موعد من التحقيق "الأضخم".. السر في "رسالة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رسالة نصية من رئيس وزراء سابق لبريطانيا كانت كافية ليقود جميع نظرائه السابقين إلى المساءلة في أضخم تحقيق حول "جماعات الضغط" بالبلاد.

وسائل إعلام بريطانية وعالمية كشفت أنه سيتم استدعاء كل رئيس وزراء على قيد الحياة لا يعمل بالسياسة حاليا للإدلاء بشهادته في تحقيق جديد بشأن جماعات الضغط.

وذكرت صحيفة تليجراف نقلا عن رئيس اللجنة التي تجري التحقيق، أنه من المتوقع الإعلان عنه بدء هذه المساءلة غدا الإثنين.

وكالة "بلومبرج" الأمريكية ذكرت أيضا أن التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات في الأدوار التي يؤديها أعضاء الحكومة والخدمة المدنية الحاليون والسابقون، وكيفية استخدامهم لنفوذهم لتعزيز تلك المصالح التجارية.

ووصفت تليجراف التحقيق بأنه الأكبر بشأن جماعات الضغط في المملكة المتحدة، والتحقيق الأوسع نطاقا.

وسوف يتم الاستماع إلى جميع الأدلة علنا، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرا عن النتائج بحلول نهاية يوليو/ تموز.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أيضا أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن مستشار مستقل جديد للمعايير الوزارية غدا الاثنين.

التحقيق يأتي في أعقاب الكشف عن أن رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون اتصل بوزراء الحكومة عن طريق رسالة نصية، نيابة عن شركة جرينسيل كابيتال المفلسة حاليا، والتي نصح بمساعدتها في تأمين التمويل الطارئ.

كما تم الكشف عن أن أحد كبار موظفي الخدمة المدنية شغل منصبا في الشركة التي تحمل اسم الملياردير ليكس جرينسيل أثناء عمله أيضا في الخدمة المدنية، وأصبحت الفضيحة في وقتها مصدر إحراج للحكومة.