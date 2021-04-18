وزيرة الصحة: 988 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة بين الفلسطينيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل 988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضافت في بيان أن قطاع غزة سجل 466 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة اليوم ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا من العينات التي يتم فحصها في قطاع غزة إلى رقم غير مسبوق مسجلة 41 في المئة.

وقال فتحي أبو وردة المسؤول في وزارة الصحة في قطاع غزة لرويترز "هذه النسبة تُسجل لأول مرة وهي نسبة عالية جدا ومؤشر على خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة".

وقال "أعداد الإصابات في قطاع غزة لا تعكس الوضع الحقيقي لعدد المصابين وقد يكون الرقم أضعاف ذلك".

وأضاف "المؤشر الحقيقي للوضع الصحي يكون في نسبة المصابين إلى عينات الفحص وكذلك الحالات الموجودة في المستشفيات إضافة إلى اعداد الوفيات التي سجلت رقما غير مسبوق في قطاع غزة اليوم بلغ 23 وفاة".

وتابع "المطلوب مراجعة الإجراءات المتخذة في القطاع ورفع درجة وعي المواطنين بخطورة الوضع الصحي".

وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 309567 إصابة منذ ظهور الجائحة قبل حوالي عام فضلا عن 3285 وفاة.