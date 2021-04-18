شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لأهداف عمل نقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد، على تعديل المادة الثانية بقانون نقابة المهندسين، والتى تحدد 10 أهداف تعمل النقابة على تحقيقها.

وشهدت الجلسة رفض عدد من المُقترحات المقدمة من النواب، ومنها المقدمة من النائب محمود الإمام، بتعديل البند الأول من المادة، وذلك لتكون مفادها " الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين، والمحافظة على كرامة المهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم وكذا الحفاظ كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتحدد قواعد واختبارات ممارسة المهنة طبقا للائحة الخاصة بذلك، كذلك رفض مقترح وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، بتعديل ذات البند وذلك بما يتسق مع ألفاظ واردة بالدستور، وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الالتزام بأحكام الدستور غاية وهدف لكن إذا ما جاءت صياغة المواد لتتضمن نفس المعنى بعبارات لا تخرج عن الإطار الدستورى، فيكون الأمر مازال داخل الإطار الدستور وليس هناك تصادم.

وحسبما انتهى مجلس الشيوخ، فى شأن المادة الثانية من مشروع القانون تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

1- الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

2- تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطن

3- تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.

4- الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية

5- المساهمة فى تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه، وتفى بمتطلباته.

6- العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.

7- التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، وعلى الأخص فى البلاد العربية والأفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها، وتبادل المعلومات والخبرات، ويشمل ذلك الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك، وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج، والعمل على عقدها بالبلاد وذلك كله وفقا لمقتضيات الأمن القومى.

8- تيسير الإسكان للمهندسين وبناء وحدات سكنية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

9- العمل على نشر الوعى الهندسى، وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.

10- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى والعلمى والعملى للمهندسين لتحقيق أعلى جودة الأداء المهندسين والمنتج الهندسى، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقا للقانون والنظام الداخلى للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.