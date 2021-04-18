شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل فاروق مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقف أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، دقيقة حداد ترحما على روح عضو المجلس الراحل فاروق مجاهد. وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلو مكان النائب فاروق مجاهد عن دائرة قطاع جنوب القاهرة ووسط الدلتا.

وقد نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الفقيد قائلا، :"يعز علينا جميعاً، أن ننعى ببالغ الحزن والأسى، الفقيد المرحوم فاروق مجاهد شحاتة على حريز، عضو المجلس، فقد كان الفقيد صاحب تاريخ وطنى كبير، فبجانب كونه عضواً بمجلس الشيـــــوخ، ونائبـــا لرئيس حـزب حماة الوطن، وممثلا لهيئته البرلمانية".

وكان رئيس الشيوخ أعلن فى بداية الجلسة، انه تلقى رسالة من وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائب فاروق مجاهد.