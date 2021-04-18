غرفة عمليات وحملات مفاجئة.. محافظ الإسكندرية: تطبيق المواعيد الصيفية بحزم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، التزاما بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وقال المحافظ في بيان له، اليوم الأحد، إنه سيجري التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة.

وأضاف الشريف، أنه جرى تكليف رؤساء الأحياء بتشكيل لجان، لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة.

وأشار إلى أنه سيجري تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، وذلك حفاظا على صحة المواطنين في ظل جائحة كورونا.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية جاهزة على مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية.