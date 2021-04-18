ترفيهي وألغاز.. تعرف على شكل أسئلة الامتحان التحريبي للثانوية العامة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -أسامة علي:

نشر بعض طلاب الثانوية العامة، عدة صور لأسئلة الاختبار التجريبي الأول للثانوية العامة، والذي عقد إلكترونيا داخل المدرسة عبر التابلت.

وبدأت اليوم الأحد، أولى الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة بمدارس الثانوية العامة، وتستمر لمدة 3 أيام (18 - 20 - 22) أبريل الجاري.

وتضمن الامتحان التجريبي، أسئلة عادية وبسيطة من خارج المنهج، وتشبه الألعاب الترفيهية والألغاز البسيطة. بحسب بعض الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك أكثر من 2200 مدرسة تعمل بكفاءة تامة في اليوم الأول للاختبار التجريبي

وقال شوقي: "هناك أكثر من ٢٢٠٠ مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات"، مضيفا: "نحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات في عدد محدود من المدارس وتعمل هي الأخرى الآن كما هو واضح من غرفة العمليات".