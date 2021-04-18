ننشر أسعار الخضروات والفواكه في سوق الجملة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الغرفة التجارية في دمياط، عن الأسعار الاسترشادية للخضروات والفواكه، في سوق الجملة بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد.

وتضمنت القائمة سعر كيلو البطاطس ثلاثة جنيهات للكيلو، وجنيهان للبصل الأبيض، وخمسة جنيهات للبصل الأحمر، وثلاثة جنيهات للكوسة، وخمسة جنيهات للخيار، وجنيهان للجزر.

كما تضمنت القائمة سعر كيلو الفلفل الذي سجل ستة جنيهات، والشطة أربعة جنيهات، والباذنجان خمسة جنيهات، والفاصوليا ثمانية جنيهات.

وسجلت الطماطم ثلاثة جنيهات للكيلو، والليمون ١٧ جنيها، والملوخية ثمانية جنيهات والبرتقال ستة جنيهات، والموز عشر جنيهات والفراولة ستة جنيهات.