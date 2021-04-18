إحالة أوراق المتهمين بقتل جارهم في الشرقية للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، إحالة أوراق 3 نجارين إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الدور الأول من شهر مايو المُقبل، للنُطق بالحكم؛ لاتهامهم في القضية رقم 15860 جنايات بلبيس لسنة 2020، بقتل شاب جارهم لخلافات بينه وبين عدد من أقاربهم.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول المدعو محمد عطية محمد، جثة هامدة، إثر إصابته بعدة أعيرة نارية.

وتبين إلى أن وراء ارتكاب الواقعة: "عبدالعظيم.ع.ف"، و"حسن.ز.ف" 29 عامًا، و"جمال.م.ف" 30 عامًا، نجارين، مُقيمين بقرية "غيتة" بمركز بلبيس؛ إثر وجود خلافات بين المجني عليه وأقارب المتهمين الأول والثاني، وأنه أثناء جلوس المجني عليه أمام مخبز شقيقه بالقرية، حضر المتهمون يستقلون دراجة آلية بقيادة المتهم الثاني، وبحيازة كلٍ منهم سلاحًا ناريًا، وما أن أبصروا المجني عليه حتى أنهوا حياته بعدة أعيرة نارية.

جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.